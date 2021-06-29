ЦБ РФ выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой

Фото: cbr.ru
Банк РФ выпустит в обращение монеты с изображением медвежонка Умки из одноименного советского мультфильма. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Серебряная монета номиналом 3 рубля и монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей будут выпущены 30 июня 2021 года. Часть монет будет с цветным изображением персонажей мультфильма.
Всего в тираж выйдет 7 тысяч трехрублевых монет, 850 тысяч нецветных двадцатипятирублевых и 150 тысяч двадцатипятирублевых с цветным покрытием.
В Банке России также уточнили, что выпускаемые монеты являются абсолютно законным средством наличного платежа на всей территории страны.
12 мая Банк России выпустил в обращение памятные монеты в честь чемпионата Европы по футболу – 2020. В продажу поступили серебряные монеты номиналом 3 рубля и золотые номиналом 50 рублей.
На серебряных монетах представили рельефное изображение стадиона в Санкт-Петербурге. Что касается золотых монет, то на их оборотной стороне расположено рельефное изображение официального логотипа чемпионата.
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