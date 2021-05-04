Россияне резко увеличили спрос на наличные

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Эксперты зафиксировали повышенное значение оттока денег из банков. Предполагаемыми причинами стали подготовка россиян к длинным майским выходным и заявления об отключении России от SWIFT. Об этом сообщает РБК.
По данным ЦБ, за апрель объем наличных денег в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 миллиарда рублей. Такие показатели сопоставимы с уровнем июня прошлого года (391,8 миллиарда), на который пришлось снятие ограничений после первой волны пандемии коронавируса.
На протяжении 2020 года наблюдался со стороны россиян повышенный спрос на наличные средства. Так, объем банкнот и монет на руках населения стал рекордным за последние 10 лет.
Начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин отметил, что активизация спроса на наличность традиционно фиксируется перед началом майских праздников.
Однако в этом году отток увеличился почти на 100 миллиардов рублей. По мнению эксперта, это может быть вызвано увеличением майских выходных.
"Когда между майскими праздниками нет рабочих дней, некий повышенный спрос на наличные присутствует, хотя банковская система работает", – рассказал Сусин.
Ранее россиянам рассказали, когда наличные деньги выйдут из оборота. Распространение цифровых валют может существенно поспособствовать уменьшению доли наличности.
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