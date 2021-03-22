В России выявили новую схему обналичивания денег

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В России в прошлом году появилась новая модификация схемы обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки. Схема предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность, сообщает газета "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга.
Как уточняется, благодаря оперативному доведению информации о рисках банкам удалось настроить системы мониторинга для выявления таких операций.
В материале говорится, что в большинстве случаев участникам преступной схемы просто отказывали в обслуживании. Поэтому уже в первом квартале нынешнего года отмечено снижение количества таких операций.
При этом сообщается, что в последние годы объемы незаконного обналичивания снижаются. По предварительным данным ЦБ, они сократились с 110 миллиардов рублей в 2019 году до 78 миллиардов рублей в 2020-м.
Ранее стало известно, что полицейские в Подмосковье задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники разработали банковскую схему без государственной лицензии. Преступники использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей.
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