В России выявили новую схему обналичивания денег

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В России в прошлом году появилась новая модификация схемы обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки. Схема предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность, сообщает газета "Известия" со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга.

Как уточняется, благодаря оперативному доведению информации о рисках банкам удалось настроить системы мониторинга для выявления таких операций.

В материале говорится, что в большинстве случаев участникам преступной схемы просто отказывали в обслуживании. Поэтому уже в первом квартале нынешнего года отмечено снижение количества таких операций.

При этом сообщается, что в последние годы объемы незаконного обналичивания снижаются. По предварительным данным ЦБ, они сократились с 110 миллиардов рублей в 2019 году до 78 миллиардов рублей в 2020-м.

Ранее стало известно, что полицейские в Подмосковье задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники разработали банковскую схему без государственной лицензии. Преступники использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей.

