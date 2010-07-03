Подозреваемых в обналичивании 100 млн рублей задержали в Подмосковье

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Полицейские в Подмосковье задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по региону, злоумышленники разработали банковскую схему без государственной лицензии. Преступники использовали расчетные счета более 50 подконтрольных фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей.

Они привлекали денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. После перечисления средств на ранее открытые счета правонарушители передавали их "клиентам" за вычетом комиссии в размере 14 процентов.

Указывается, что ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей. Задержаны шесть человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Эксперты Центробанка ранее назвали основные способы похищения средств с банковских счетов россиян. Выяснилось, что почти в каждом третьем случае россияне сами оказываются виновниками потери денег.