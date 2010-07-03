Названы способы похищения денег со счетов россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты Центробанка назвали основные способы похищения средств с банковских счетов россиян. Почти в каждом третьем случае россияне сами оказываются виновниками потери денег, сообщает газета "Известия".

Эксперты отмечают, что чаще всего граждане оказываются в ловушке мошенников из-за низкой киберграмотности – 29%, неосторожности и потери гаджета – 27%, а также кражи – 11%.

По словам первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой, россияне недостаточно оценивают риски при работе с цифровыми инструментами.

Аналитики компании Zecurion провели исследование и выяснили, что в 60% случаев мошенники пользуются методами психологического воздействиями для того, чтобы получить доступ к чужим счетам.

Мошенники звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками банка или службы безопасности, которые якобы обнаружили подозрительную активность. Граждане им верят и сообщают личные данные.

Ранее Банк России рассказал о новом способе мошенничества при переводе денег с карты через банкомат. В самом начале в банкомате выбирается операция перевода между физлицами и указывается номер карты получателя. В этот момент терминал направляет запросы в банк-получатель и банк-отправитель. После одобрения выполняется фактический перевод.

Но процедура перевода еще не закончена. Устройство запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных, следует отказ. После этого сообщение о возврате направляется в банковские учреждения. В результате "заморозка" средств снимается, но деньги уже выведены со счета получателя.

