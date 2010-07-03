Мошенники придумали новую схему обналичивания денег

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Прокуратура Краснодарского края заподозрила жительницу Сочи в незаконном обналичивании свыше 29 миллионов рублей. В надзорном ведомстве считают, что мошенница использовала принципиально новую для России преступную схему, передает РИА Новости.

Все началось с расследования уголовного дела о разбойном нападении с целью хищения упомянутой суммы. Сотрудников прокуратуры заинтересовало происхождение данной суммы, так как у ее владельца не было постоянного дохода. Когда они поняли, что средства были обналичены незаконно, то завели новое дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей".

Как пояснили в прокуратуре, жительница Сочи за обещанное денежное вознаграждение открыла в банковской организации расчетный счет, куда перевели более 29 миллионов рублей.

Собравшись снимать деньги, женщина предоставила документы о купле-продаже недвижимости, чтобы придать сделке законный вид. Уже при проверке выяснилось, что сделка не заключалась, и женщина никогда не владела данной недвижимостью.

"Компетентным службам поручено проведение проверки сделок, имеющих схожие признаки. Результаты проверки поставлены на контроль", – сказано в сообщении.

Ранее жителей столицы предупредили о лжесотрудниках МЧС. Они предлагают предпринимателям за вознаграждение помощь в решении проблем касательно требований пожарной безопасности.