В Москве орудуют лжесотрудники МЧС

Неизвестные, представляясь сотрудниками ГУ МЧС РФ по Москве, предлагают предпринимателям за вознаграждение помощь в решении проблем касательно требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Они звонят с уведомлениями о проверках на предмет соблюдения этих требований. За вознаграждение мошенники предлагают урегулировать возможные трудности.
В ведомстве напомнили, что проверки проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Плановые проверки организуют на основании ежегодных планов, которые размещаются на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Внеплановые проверки могут проводиться по контролю за ранее выданным предписанием об устранении нарушений требований, по жалобам об их нарушениях, по поручению правительства страны и в других случаях, предусмотренных законом.
Для проведения проверки руководителем органа Государственного пожарного надзора или его заместителем издается распоряжение с указанием должностных лиц, которые будут этим заниматься. Распоряжение подписывает начальник органа ГПН или его заместитель, документ заверяется печатью издавшего его органа ГПН.
О плановой проверке орган ГПН уведомляет не позднее чем за три рабочих дня до ее начала через направление копии распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом. При внеплановой проверке проверяемые лица уведомляются не менее чем за 24 часа до начала. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может превышать 20 рабочих дней.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.