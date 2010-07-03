В Москве орудуют лжесотрудники МЧС

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Неизвестные, представляясь сотрудниками ГУ МЧС РФ по Москве, предлагают предпринимателям за вознаграждение помощь в решении проблем касательно требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Они звонят с уведомлениями о проверках на предмет соблюдения этих требований. За вознаграждение мошенники предлагают урегулировать возможные трудности.

В ведомстве напомнили, что проверки проводятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Плановые проверки организуют на основании ежегодных планов, которые размещаются на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Внеплановые проверки могут проводиться по контролю за ранее выданным предписанием об устранении нарушений требований, по жалобам об их нарушениях, по поручению правительства страны и в других случаях, предусмотренных законом.

Для проведения проверки руководителем органа Государственного пожарного надзора или его заместителем издается распоряжение с указанием должностных лиц, которые будут этим заниматься. Распоряжение подписывает начальник органа ГПН или его заместитель, документ заверяется печатью издавшего его органа ГПН.

О плановой проверке орган ГПН уведомляет не позднее чем за три рабочих дня до ее начала через направление копии распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом. При внеплановой проверке проверяемые лица уведомляются не менее чем за 24 часа до начала. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может превышать 20 рабочих дней.