Россиянам рассказали, когда наличные деньги выйдут из оборота

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Объем наличных денег в обороте будет постепенно снижаться по мере внедрения новых платежных технологий, однако полного их исчезновения не произойдет, полагает эксперт института "Центр развития" НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. Об этом сообщает News.ru.

По мнению эксперта, к определенному моменту объем наличных средств в обороте снизится до определенного предельного уровня, на котором он в последствии и будет держаться с незначительными изменениями. Сафонов считает, что наличные вряд ли исчезнут в ближайшие десятилетия.

Он отметил, что распространение цифровых валют может существенно поспособствовать уменьшению доли наличности, но делать выводы относительно их роли на физические финансы пока преждевременно.

"Из вещей, которые могут повлиять на сокращение наличности в ближайшее время, – это введение цифровых валют в центральных банках. Но пока говорить о том, что это все будет запущено и будет пользоваться большим успехом, преждевременно, потому что даже ЦБ в своих консультациях говорят, что они пока изучают этот вопрос и не приняли окончательное решение о запуске", – заявил Сафонов.

Кроме того, эксперт напомнил, что в регионах, в отличие от Москвы, безналичный способ оплаты не является настолько повсеместным. Особенно это касается маленьких городов.

"Из личного опыта можно сказать, что в Москве наличными практически не пользуешься, но выезжая за пределы МКАД, чаще всего они требуются", – заключил специалист.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин счел неизбежным появление цифровых валют, однако выразил уверенность в обреченности биткойна. Он уточнил, что финансовая система ни одного государства не позволит существовать той или иной валюте без регулирования. Также, по его словам, несмотря на высокую стоимость биткойна и все большую цифровизацию мира, у этой валюты нет перспектив.