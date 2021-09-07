Сергунина рассказала о плане мероприятий к 200-летию со дня рождения Достоевского

Фото: репродукция Фотохроники ТАСС
К 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского, которое будет отмечаться 11 ноября 2021 года, учреждения культуры столицы подготовили специальную программу. По словам заммэра Натальи Сергуниной, в Москве пройдет около 180 мероприятий.
"Мероприятия, посвященные юбилею Федора Михайловича Достоевского, идут в столице с января. Они проводятся онлайн и офлайн. Основная часть программы запланирована на осень. Всего до конца года москвичей и гостей города ждет еще 179 тематических событий – лекций, паблик-токов, экскурсий, выставок и кинопоказов", – приводит слова Сергуниной портал мэра и правительства Москвы.
14 сентября откроется виртуальная выставка "Илья Глазунов и Федор Достоевский. К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского". Работы можно будет увидеть на официальном сайте галереи Ильи Глазунова и портале "Музейная Москва онлайн".
Также 18 сентября в 17:00 в библиотеке № 180 имени Федорова откроется цикл лекций "Сокровенные страницы Достоевского". В этот же день в библиотеке пройдет семинар "Как читать Достоевского?". Исследователи его творчества рассмотрят такие произведения писателя, как "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", и другие.
С 24 по 26 сентября библиотеки центра столицы организуют краеведческий форум "Москва FEST". Он будет посвящен периоду жизни Достоевского, связанному с Москвой, где писатель родился и рос до 16 лет. В библиотеке имени Достоевского планируется открытый семейный вечер, где каждый желающий сможет принять участие в викторине, почитать отрывки из произведений и попробовать написать письмо гусиным пером.
6 октября посетителей приглашают отправиться в путешествие с гидом по памятным местам писателя в Москве. В рамках этого мероприятия также будут организованы викторины и открытие кинолектория, где сначала посмотрят, а затем обсудят экранизации его произведений.
С 1 октября по 1 ноября культурный центр ЗИЛ откроет книжную выставку "Ф. М. Достоевский и исследования его творчества". На ней можно будет посмотреть известные произведения, письма и ранние рассказы писателя.
Все офлайн-мероприятия проходят с соблюдением необходимых санитарных норм. Гостям нужно надевать средства индивидуальной защиты и придерживаться социальной дистанции.
Ранее сообщалось, что в Москве открыли памятник, посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Торжественная церемония состоялась 6 сентября у книжного клуба "Достоевский".
Участие в мероприятии принял праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский, приехавший на церемонию из Санкт-Петербурга.
В центре Москвы открыли новый памятник молодому Достоевскому
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