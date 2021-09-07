Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:59

Сергунина рассказала о плане мероприятий к 200-летию со дня рождения Достоевского

город досуг

Фото: репродукция Фотохроники ТАСС

К 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского, которое будет отмечаться 11 ноября 2021 года, учреждения культуры столицы подготовили специальную программу. По словам заммэра Натальи Сергуниной, в Москве пройдет около 180 мероприятий.

"Мероприятия, посвященные юбилею Федора Михайловича Достоевского, идут в столице с января. Они проводятся онлайн и офлайн. Основная часть программы запланирована на осень. Всего до конца года москвичей и гостей города ждет еще 179 тематических событий – лекций, паблик-токов, экскурсий, выставок и кинопоказов", – приводит слова Сергуниной портал мэра и правительства Москвы.

14 сентября откроется виртуальная выставка "Илья Глазунов и Федор Достоевский. К 200-летию со дня рождения Федора Достоевского". Работы можно будет увидеть на официальном сайте галереи Ильи Глазунова и портале "Музейная Москва онлайн".

Также 18 сентября в 17:00 в библиотеке № 180 имени Федорова откроется цикл лекций "Сокровенные страницы Достоевского". В этот же день в библиотеке пройдет семинар "Как читать Достоевского?". Исследователи его творчества рассмотрят такие произведения писателя, как "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток", и другие.

С 24 по 26 сентября библиотеки центра столицы организуют краеведческий форум "Москва FEST". Он будет посвящен периоду жизни Достоевского, связанному с Москвой, где писатель родился и рос до 16 лет. В библиотеке имени Достоевского планируется открытый семейный вечер, где каждый желающий сможет принять участие в викторине, почитать отрывки из произведений и попробовать написать письмо гусиным пером.

6 октября посетителей приглашают отправиться в путешествие с гидом по памятным местам писателя в Москве. В рамках этого мероприятия также будут организованы викторины и открытие кинолектория, где сначала посмотрят, а затем обсудят экранизации его произведений.

С 1 октября по 1 ноября культурный центр ЗИЛ откроет книжную выставку "Ф. М. Достоевский и исследования его творчества". На ней можно будет посмотреть известные произведения, письма и ранние рассказы писателя.

Все офлайн-мероприятия проходят с соблюдением необходимых санитарных норм. Гостям нужно надевать средства индивидуальной защиты и придерживаться социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли памятник, посвященный 200-летию со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Торжественная церемония состоялась 6 сентября у книжного клуба "Достоевский".

Участие в мероприятии принял праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский, приехавший на церемонию из Санкт-Петербурга.

В центре Москвы открыли новый памятник молодому Достоевскому

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать