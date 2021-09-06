В "Гоголь-центре" состоялась премьера новой постановки Кирилла Серебрянникова

Премьера "Декамерона" состоялась в "Гоголь-центре".

Это совместная постановка Кирилла Серебрянникова с Deutsches Theater Berlin. Репетировать ее начали еще в 2019 году, и даже успели показать работу в Берлине до начала пандемии.

После локдауна актеры никак не могли выйти на российскую сцену.

"Зрители и артисты не теряли надежды, что ковид отступит и спектакль все же привезут в Москву", – рассказал Серебрянников.

Сюжет основан на новеллах итальянского писателя Джованни Боккаччо, но в современной интерпретации. Режиссер выбрал десять разнообразных историй 14-го века.

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