"Молчание ягнят" снова покажут в кино в честь 30-летия картины

Фото: кадр из фильма "Молчание ягнят"; режиссёр Джонатан Демми; производство Strong Heart/Demme Production

Триллер "Молчание ягнят" режиссера Джонатана Демми, премьера которого состоялась еще в 1991 году, повторно выйдет в российском прокате в честь своего 30-летия. Об этом сообщает пресс-служба компании "Иноекино".

Уточняется, что зрители увидят отреставрированную в 2017 году 4К-версию картины, одобренную оператором Таком Фудзимото. Показы будут проходить на английском языке с русскими субтитрами.

Кроме того, до официальной премьеры, которая состоится 16 сентября, с 11 по 15 сентября пройдут специальные показы фильма в 44 кинотеатрах в 31-м городе России. В частности, прокат состоится в столичных "КАРО Октябрь", "Формула Кино Европа", "Москино Салют" и "Киномакс-Мозаика". Перед сеансами зрителям продемонстрируют специальное видео, в котором кинокритик Никита Смирнов рассказывает о картине.

"Молчание ягнят" является экранизацией одноименного романа Томаса Харриса, вышедшего в 1988 году. Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Джоди Фостер. Лента получила пять премий "Оскар" в самых престижных номинациях.

Ранее стало известно, что американский супергеройский фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав за минувшие выходные 240 миллионов рублей. На втором месте по кассовым сборам идет лента "После. Глава 3": за минувшие выходные она собрала 118,2 миллиона рублей. Третью строчку рейтинга занимает мультфильм "Босс-молокосос 2" с результатом 88,3 миллиона рублей.

