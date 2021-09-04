Фильм "Рука бога" лидирует в рейтинге критиков на фестивале в Венеции – СМИ

Фото: кадр из фильма "Рука бога"; режиссер – Паоло Соррентино; производство – Netflix
Картина "Рука бога" итальянского режиссера Паоло Соррентино лидирует в рейтинге критиков на четвертый день международного Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское издание.
Драма Паоло Соррентино "Рука бога" повествует о трагических обстоятельствах, произошедших в юности автора. Съемки проходили в родном для режиссера Неаполе, в декабре фильм планируется к выходу на платформе Netflix.
Профессионалы оценили проект режиссера в 3,8 балла. На втором месте оказались две картины: "Параллельные матери" Педро Альмодовара и "Холодный расчет" Пола Шредера. Оба фильма были оценены на 3,5 балла. На третьей строчке рейтинга оказалась драма "Власть пса" Джейн Кэмпиона, основанная на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа.
В среду, 1 сентября, в Италии стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль. Конкурсную программу открыла картина "Параллельные матери" Педро Альмодовара с Пенелопой Крус в одной из главных ролей. В рамках основного конкурса запланирован показ 21 ленты, в том числе и одной российской. Кинофестиваль продлится на острове Лидо до 11 сентября.
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