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Культура

03 сентября, 22:11

"Блокадный дневник" получил гран-при кинофестиваля "Будем жить" в Москве

культура

Фото: budemfestival.ru/blokadniy_dnevnik

Итоги московского международного кинофестиваля "Будем жить" подвели в Москве в пятницу, 3 сентября. Гран-при получила картина "Блокадный дневник" режиссера Андрея Зайцева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Отмечается, что в рамках кинофестиваля были вручены призы за лучший полнометражный фильм, лучший документальный фильм, лучший короткометражный фильм, а также призы в специальных номинациях.

Картина "Блокадный дневник" рассказывает про первую, самую тяжелую, блокадную зиму Ленинграда, в которую от голода умерло больше всего людей.

Как сообщили в пресс-службе, лучшим короткометражным фильмом смотра стала картина "Авако" режиссера Ксении Пчелинцевой. Картина рассказывает историю 13-летней Ани. Девочка-подросток остается под присмотром своего соседа-панка Арсения, в которого давно влюблена.

"Команда картины получила 100 тысяч рублей от партнера фестиваля - Национального фонда поддержки правообладателей", – рассказали в пресс-службе.

Лучшей документальной картиной фестиваля стал фильм Владимира Головнева "Дальний план". Также приз президента кинофестиваля получила картина "Шамбала" режиссера Артыкпай Суюндукова.

Ранее сообщалось, что в Италии стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль. Конкурсную программу открыла картина "Параллельные матери" Педро Альмодовара с Пенелопой Крус в одной из главных ролей. В рамках основного конкурса запланирован показ 21 ленты, в том числе и одной российской.

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