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Культура

28 августа, 21:46

Фильм "Нуучча" российского режиссера Мункуева получил Гран-при на кинофестивале в Чехии

культура

Фото: кадр из фильма “Нуучча“; режиссер - Владимир Мункуев; производство - Look Film, Место силы, R-Media

На международном кинофестивале в городе Карловы Вары на западе Чехии Гран-при получил художественный фильм "Нуучча" российского режиссера Владимира Мункуева. Картина удостоилась награды в одной из наиболее престижных конкурсных секций "На восток от Запада". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию смотра.

"Гран-при в секции "На восток от Запада" присуждено полнометражной киноленте "Нуучча" якутского режиссера Владимира Мункуева", – говорится в сообщении.

Уточняется, что к данной награде прилагается финансовое поощрение в размере 15 тысяч долларов, которые должны разделиться между режиссером и продюсером.

Ранее сообщалось, что всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 28 августа в очном формате, для ее проведения задействуют 4 тысячи площадок в 81 регионе России.

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