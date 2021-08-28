Фильм "Нуучча" российского режиссера Мункуева получил Гран-при на кинофестивале в Чехии

Фото: кадр из фильма “Нуучча“; режиссер - Владимир Мункуев; производство - Look Film, Место силы, R-Media
На международном кинофестивале в городе Карловы Вары на западе Чехии Гран-при получил художественный фильм "Нуучча" российского режиссера Владимира Мункуева. Картина удостоилась награды в одной из наиболее престижных конкурсных секций "На восток от Запада". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию смотра.
"Гран-при в секции "На восток от Запада" присуждено полнометражной киноленте "Нуучча" якутского режиссера Владимира Мункуева", – говорится в сообщении.
Уточняется, что к данной награде прилагается финансовое поощрение в размере 15 тысяч долларов, которые должны разделиться между режиссером и продюсером.
Ранее сообщалось, что всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 28 августа в очном формате, для ее проведения задействуют 4 тысячи площадок в 81 регионе России.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: