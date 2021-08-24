"Звезды советского экрана": "Свадьба в Малиновке"

В августе 1968 года вышел свежий номер журнала "Советский экран" с результатами Третьего Всесоюзного кинофестиваля. Приз за лучший комедийный ансамбль получил фильм "Свадьба в Малиновке".

"Советский экран" посчитал награду заслуженной и высказал свое отношение к фильму так: "Свадьбе в Малиновке" не с кем было соревноваться". А в это время зрители покатывались от смеха в кинозалах.

Кому пришло в голову превратить фильм о революции в водевиль? Почему в комедию не попала Лариса Голубкина? Как Николай Сличенко и Михаил Водяной стали звездами отечественного кино? И кому не понравилось, как Михаил Пуговкин тянет носочек? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".