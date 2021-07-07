Forbes оценил состояние российских госслужащих

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Журнал Forbes составил рейтинг ста самых богатых госслужащих и депутатов России. Список опубликован на сайте российского издания.

Первое место в рейтинге занял депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Согласно данным издания, его доход в прошлом году составил свыше 8,6 миллиарда рублей.

Второе место в рейтинге занял депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом свыше 7,7 миллиарда рублей. Третье место досталось депутату Сахалинской областной думы Дмитрию Пашову. Его доход составил 6,3 миллиарда рублей.

Четвертое место в рейтинге занял депутат Магаданской облдумы Александр Басанский, пятое – член Совфеда Валерий Пономарев. Шестое место рейтинга досталось члену верхней палаты парламента Александру Некрасову.

На седьмом месте оказался депутат нижней палаты парламента Григорий Аникеев. Восьмое место досталось члену Совфеда Игорю Зубареву. Девятую строчку занял депутат Белгородской облдумы Владимир Зотов. Депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев занял десятое место.

В мае сообщалось, что глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третью строчку в рейтинге богатейших людей мира. Отмечалось, что состояние Маска оценивается в 160,6 миллиарда долларов. Уточняется, что из-за падения стоимости акций Tesla предприниматель потерял более 3 миллиардов долларов.

На вторую строчку поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием в 161,2 миллиарда долларов. Первое место в рейтинге занял глава корпорации Amazon Джефф Безос с 190 миллиардами долларов.

