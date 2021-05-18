Маск опустился на третье место в списке богатейших людей мира

Фото: AP Photo/Susan Walsh, File

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третью строчку в рейтинге богатейших людей мира, сообщает "Газета.ру".

В Bloomberg billionaires index отметили, что состояние Маска оценивается в 160,6 миллиарда долларов. Уточняется, что из-за падения стоимости акций Tesla предприниматель потерял более 3 миллиардов долларов.

На вторую строчку поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием в 161,2 миллиарда долларов. Возглавляет рейтинг глава корпорации Amazon Джефф Безос с 190 миллиардами долларов.

Forbes, в свою очередь, считает именно Маска вторым богатейшим человеком планеты после Безоса. По версии журнала, его состояние составляет 151 миллиард долларов.

Ранее руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск допустил, что беспилотный полет на Марс может состояться через три года – в 2024 году.

До этого он отметил, что его туристическая экспедиция на Марс намного опаснее, чем ее представляют.