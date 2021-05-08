Маск допустил, что беспилотный полет на Марс состоится в 2024 году

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Руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск допустил, что беспилотный полет на Марс может состояться через три года – в 2024 году. Заявление изобретатель сделал в своем Twitter.

"Две тысячи двадцать четвертый год не исключен для беспилотного полета", – написал Маск.

Ранее Маск рассказал, что его туристическая экспедиция на Марс намного опаснее, чем ее представляют.

Он иронично отметил, что многие называют его туристический полет "спасательным бегством для богатых". Однако, по словам Маска, жизнь во время миссии для каждого из туристов будет трудной, неудобной и без хорошей еды.

