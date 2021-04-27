Маск предупредил об опасности путешествия на Марс

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Создатель SpaceX Илон Маск рассказал, что его туристическая экспедиция на Марс намного опаснее, чем ее представляют. Об этом сообщает канадское агентство QMI.
Он иронично отметил, что многие называют его туристический полет "спасательным бегством для богатых". Однако, по словам Маска, жизнь во время миссии для каждого из туристов будет трудной, неудобной и без хорошей еды.
"Предстоит трудное и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым", – сказал он, подчеркнув, что именно такая фраза должна быть написана в приглашении к полету на Марс.
Он также выразил уверенность в том, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которые полностью понимают, что их может ждать в ходе путешествия.
Ранее астробиологи NASA установили, что на Марсе есть жизнь. По их словам, недра Красной планеты содержат вещества, необходимые для жизни микроорганизмов. Примерно такие же есть и в недрах Земли.
После публикации этой информации многие снова заговорили об освоении Марса. Однако Илон Маск поспешил заявить, что это очень опасная затея.
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