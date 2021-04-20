Илон Маск раскрыл подробности ДТП с Tesla

Фото: AP Photo/Susan Walsh, File

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что разбившийся в США электрокар Tesla не находился в режиме автопилота в момент ДТП. Об этом сообщает News.ru.

Как сообщалось, в американском штате Техас два человека погибли в автокатастрофе с электромобилем Tesla, оснащенным автопилотом. Машина на высокой скорости не вписалась в поворот, врезалась в дерево и загорелась.

"Записи данных, полученные на настоящий момент, показывают, что автопилот не был включен", – заявил Маск.

Кроме того, по его словам, хозяин авто не приобретал для него функцию полного автономного вождения. Также Маск пояснил, что для активации режима автопилота на дороге должна быть определенная дорожная разметка, которая не была нанесена на улице, где произошло ДТП.

Ранее Маск признал наличие проблем с качеством сборки электромобилей Tesla. Миллиардер отметил, что новую Tesla имеет смысл покупать либо на самом старте производства, либо дождаться, когда сборка достигнет стабильного уровня. В противном случае покупатель может получить автомобиль с некачественно собранным салоном и кривыми зазорами.