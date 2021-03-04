Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после успешной посадки

Фото: скриншот YouTube-канала Everyday Astronaut

Прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX взорвался во время проведения испытаний. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что взрыв прогремел через несколько минут после успешной посадки.

До этого прототип SN10 совершил испытательный полет, во время которого корабль поднялся в воздух на высоту порядка 10 километров, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение и повторно запустил двигатели перед посадкой.

SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Предполагается, что корабль будет доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземные орбиты, Луну и Марс.

Предыдущий прототип ракеты Starship, разработанный компанией SpaceX, также взорвался в ходе проведения испытаний. Инцидент произошел на полигоне в районе Бока-Чика, штат Техас. Прототип ракеты коснулся асфальтированной площадки, после чего прогремел взрыв.