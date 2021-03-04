Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после успешной посадки

02:51
Фото: скриншот YouTube-канала Everyday Astronaut
Прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX взорвался во время проведения испытаний. Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что взрыв прогремел через несколько минут после успешной посадки.
До этого прототип SN10 совершил испытательный полет, во время которого корабль поднялся в воздух на высоту порядка 10 километров, произвел перемещение топлива, выполнил разворот, контролируемое снижение и повторно запустил двигатели перед посадкой.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Предполагается, что корабль будет доставлять спутники, экипажи и грузы на околоземные орбиты, Луну и Марс.
Предыдущий прототип ракеты Starship, разработанный компанией SpaceX, также взорвался в ходе проведения испытаний. Инцидент произошел на полигоне в районе Бока-Чика, штат Техас. Прототип ракеты коснулся асфальтированной площадки, после чего прогремел взрыв.
Новости мира: прототип ракеты Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: