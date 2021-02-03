Прототип ракеты Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний

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Фото: Zuma\TASS/Julie Rogers
Прототип ракеты Starship, разработанный компанией SpaceX, взорвался в ходе проведения испытаний. Об этом сообщает ТАСС.
Известно, что взрыв произошел во вторник, 2 февраля, на полигоне в районе Бока-Чика, штат Техас. Прототип ракеты коснулся асфальтированной площадки, после чего взорвался.
Отмечается, что общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд.
Компания SpaceX, главой которой является Илон Маск, занимается разработкой полностью многоразовой транспортной системы в составе ракеты Super Heavy и корабля Starship. Планируется, что ракета позволит доставлять людей, спутники и грузы на Луну и Марс. При этом предыдущие испытания прототипов ракеты также закончились неудачей.
Ранее Маск выразил мнение, что человечество никогда www.m24.ru/news/nauka/29012021/151072не сможет добраться до Марса из-за правил Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Свое заявление глава SpaceX сделал после переноса пуска ракеты Starship SN9.
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