В списке миллиардеров Forbes сменился лидер

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Новым лидером списка миллиардеров Forbes Real-Time, который обновляется в реальном времени, стал президент группы Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Об этом сообщает РИА Новости.

За минувшие сутки состояние бизнесмена выросло на 710 миллионов долларов. Его общий объем – 186,3 миллиарда долларов.

Продемонстрированные показатели позволили Бернару Арно сместить с первой строчки рейтинга основателя Amazon Джеффа Безоса. С состоянием 186 миллиардов долларов он пока занимает вторую позицию в списке. На третьем месте рейтинга расположился глава Tesla и SpacеХ Илон Маск с состоянием 147,3 миллиарда долларов.

По подсчетам Bloomberg Billionaires Index, Джефф Безос сохраняет лидерство в списке самых богатых людей мира. Аналитики указали на то, что состояние предпринимателя увеличилось на 47,9 миллиарда долларов с начала 2021 года.

В конце апреля журнал Time впервые представил рейтинг 100 самых влиятельных компаний мира. Рейтинг формировался на основании пяти категорий, в каждую из которых включили от 16 до 21 организации.