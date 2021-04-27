Time впервые представил рейтинг 100 самых влиятельных компаний

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Журнал Time впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных компаний мира. Туда вошли организации, которые, по мнению редакции и экспертов, "помогают наметить важный путь вперед".

Рейтинг разбит на пять категорий – "Первопроходцы", "Лидеры", "Инноваторы", "Гиганты", "Разрушители". В каждую включены от 16 до 21 компании.

В результате получился список компаний от технологических стартапов, разрабатывающих более разумный способ утилизации, до криптовалютных фирм.

Категорию "Первопроходцы" возглавила американская медиакомпания Hello Sunshine. В категорию "Лидеры" попали производители электроники Apple и Sony. В категорию "Инноваторы" включили биотехнологическую компанию Moderna.

В категорию "Гиганты" включили производителя автомобилей General Motors. Категорию "Разрушители" возглавила компания Illumina.

Ранее сообщалось, что четвертый год подряд богатейшим человеком планеты остается основатель компании Amazon Джефф Безос.