Time впервые представил рейтинг 100 самых влиятельных компаний

Фото: AP Photo/Richard Drew
Журнал Time впервые опубликовал рейтинг самых влиятельных компаний мира. Туда вошли организации, которые, по мнению редакции и экспертов, "помогают наметить важный путь вперед".
Рейтинг разбит на пять категорий – "Первопроходцы", "Лидеры", "Инноваторы", "Гиганты", "Разрушители". В каждую включены от 16 до 21 компании.
В результате получился список компаний от технологических стартапов, разрабатывающих более разумный способ утилизации, до криптовалютных фирм.
Категорию "Первопроходцы" возглавила американская медиакомпания Hello Sunshine. В категорию "Лидеры" попали производители электроники Apple и Sony. В категорию "Инноваторы" включили биотехнологическую компанию Moderna.
В категорию "Гиганты" включили производителя автомобилей General Motors. Категорию "Разрушители" возглавила компания Illumina.
Ранее сообщалось, что четвертый год подряд богатейшим человеком планеты остается основатель компании Amazon Джефф Безос.
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