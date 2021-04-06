Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей планеты

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Четвертый год подряд богатейшим человеком планеты остается основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из ежегодного рейтинга Forbes.

Состояние Безоса выросло на 64 миллиарда долларов и теперь составляет 177 миллиардов.

На второй строчке расположился Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla. Его состояние оценивается в 151 миллиард долларов, при этом за год бизнесмен сумел приумножить свое богатство в шесть раз. В 2020-м Маск занимал 31-ю строчку рейтинга с состоянием 24,6 миллиарда долларов.

Третьим стал президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 150 миллиардов долларов. За год его состояние выросло почти в два раза.

На четвертой строчке – основатель Microsoft Билл Гейтс. По оценкам Forbes, его состояние составляет 124 миллиарда долларов.

Замыкает пятерку лидеров глава Facebook Марк Цукерберг, располагающей суммой в 97 миллиардов долларов.

Всего в рейтинге Forbes в этом году 2 755 миллиардеров, что на 660 человек больше, чем в прошлом. Их общее состояние достигло рекордных 13,08 триллиона долларов, что на 5,08 триллиона больше, чем в прошлом году. В списке более сотни участников из России.

Ранее основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков рассказал, кто из бизнесменов в России в ближайшее время будет возглавлять топ самых богатых людей. Он назвал Павла Дурова, Николая Сторонского и братьев Бухманов.