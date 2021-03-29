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Общество

09:50

Самый богатый человек Чехии погиб при крушении вертолета на Аляске

общество происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma/Roman Vondrous

Гражданин Чехии, миллиардер Петр Келлнер погиб при крушении вертолета на Аляске, сообщила журналистам пресс-секретарь международной инвестиционной группы PPF, владельцем которой был Келлнер, Итка Ткадлецова.

Она рассказала, что трагедия произошла 29 марта. Горнолыжники отправлялись на heli-skiing.

"Похороны господина Келлнера пройдут в узком семейном кругу", – сказала Ткадлецова.

Келлнеру было 56 лет. Он был самым богатым гражданином Чехии. По данным чешской версии журнала Forbes, его состоянии составляло порядка 350 миллиардов крон (около 16,2 миллиарда долларов), отметили в News.ru.

Ранее сообщалось о крушении вертолета под Калининградом. Катастрофа произошла вечером 25 марта во время тренировочного полета. Двое пострадавших остаются в больнице, один член экипажа погиб.

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