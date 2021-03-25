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В мире

14:23

Самолет разбился на западе Англии

за рубежом происшествия

Фото: twitter.com/nsahaber

На западе Англии потерпел крушение самолет, на место уже направились специалисты экстренных служб, сообщили в полиции Дэвона и Корнуолла.

"Экстренные службы в настоящее время находятся в районе Сент-Мартинс, недалеко от города Хестон (Корнуолл, запад Англии). Они были направлены туда после сообщений о падении самолета. Людям рекомендовано избегать этого района", – цитирует телеканал Sky News слова полицейских.

В полиции добавили, что предоставить больше информации смогут только после выяснения подробностей произошедшего. Сообщений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Ранее говорилось, что в Китае в море упал вертолет. Машина начала терять высоту и ушла в штопор, а потом врезалась в воду. На борту было четыре человека.

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