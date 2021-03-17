Тиньков рассказал, кто в будущем возглавит топ российских миллиардеров

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Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал, кто из бизнесменов в России в ближайшее время будет возглавлять топ самых богатых людей. Об этом он сообщил в социальной сети Clubhouse.

"Тройка миллиардеров в будущем – Дуров, Сторонский и братья Бухманы", – подчеркнул он.

Тиньков также добавил, что пока не знает, кто из них будет лидировать.

Названные им предприниматели уже долларовые миллиардеры: состояние Павла Дурова оценивается в 3,4 миллиарда долларов, Николая Сторонского – 1,1 миллиарда долларов, а братьев Бухманов – по 3,1 миллиарда долларов у каждого.

Кроме того, Тиньков рассказал, что при помощи мобильного приложения можно развить свое дело и сделать его прибыльным.

Ранее сообщалось, что совладелец "Северстали" Алексей Мордашов возглавил список самых богатых предпринимателей России. Состояние бизнесмена и его семьи составило 29,2 миллиарда долларов.