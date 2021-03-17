Тиньков рассказал, кто в будущем возглавит топ российских миллиардеров

Фото: Depositphotos/pressmaster
Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал, кто из бизнесменов в России в ближайшее время будет возглавлять топ самых богатых людей. Об этом он сообщил в социальной сети Clubhouse.
"Тройка миллиардеров в будущем – Дуров, Сторонский и братья Бухманы", – подчеркнул он.
Тиньков также добавил, что пока не знает, кто из них будет лидировать.
Названные им предприниматели уже долларовые миллиардеры: состояние Павла Дурова оценивается в 3,4 миллиарда долларов, Николая Сторонского – 1,1 миллиарда долларов, а братьев Бухманов – по 3,1 миллиарда долларов у каждого.
Кроме того, Тиньков рассказал, что при помощи мобильного приложения можно развить свое дело и сделать его прибыльным.
Ранее сообщалось, что совладелец "Северстали" Алексей Мордашов возглавил список самых богатых предпринимателей России. Состояние бизнесмена и его семьи составило 29,2 миллиарда долларов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: