Алексей Мордашов стал самым богатым предпринимателем России

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Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов возглавил список самых богатых предпринимателей России. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Состояние бизнесмена и его семьи в 20:51 по московскому времени составило 29,2 миллиарда долларов.

Мордашов опередил совладельца "Норникеля" Владимира Потанина. Именно он ранее был лидером рейтинга. Состояние миллиардера падало на 3,82 процента и достигало показателя в 28,8 миллиарда долларов.

Состояние Потанина снижается в связи с падением акций "Норникеля".

Ранее в январе Илон Маск был признан самым богатым человеком на планете. В рейтинге он обогнал продолжительного лидера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса.

Позднее акции Tesla обвалились и предприниматель покинул первую строчку в списке самых богатых людей мира и расположился на второй.

