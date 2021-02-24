Алексей Мордашов стал самым богатым предпринимателем России

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов возглавил список самых богатых предпринимателей России. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.
Состояние бизнесмена и его семьи в 20:51 по московскому времени составило 29,2 миллиарда долларов.
Мордашов опередил совладельца "Норникеля" Владимира Потанина. Именно он ранее был лидером рейтинга. Состояние миллиардера падало на 3,82 процента и достигало показателя в 28,8 миллиарда долларов.
Состояние Потанина снижается в связи с падением акций "Норникеля".
Ранее в январе Илон Маск был признан самым богатым человеком на планете. В рейтинге он обогнал продолжительного лидера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса.
Позднее акции Tesla обвалились и предприниматель покинул первую строчку в списке самых богатых людей мира и расположился на второй.
Состояние главных богачей России за месяц выросло более чем на миллиард долларов
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