Мордашов заявил о катастрофе для РФ в случае экономической изоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Остановка внешнеэкономической деятельности грозит фатальными последствиями для российской экономики, сообщил председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.

Он отметил, что экономика РФ сожмется в два раза в случае подобной изоляции, и подчеркнул, что страна сильно зависит от экспорта и импорта.

"Если завтра это все остановится, то национальная экономика сожмется раза в два. Мы просто физически встанем, просто потому, что почти половина бюджета зависит от поступлений нефтегазового экспорта", – заявил Мордашов на Гайдаровском форуме.

Он напомнил, что не менее 50% ВВП РФ связано с внешней торговлей. Таким образом, по словам Мордашова, Россия сильно интегрирована в мировую экономику. Он отметил, что полностью остановятся энергетика, металлургия, машиностроение, а также нефтегазовая и нефтехимическая отрасли в случае прекращения экспорта.

Глава "Северстали" также обратил внимание на интерес потребителей к импортным товарам. По его словам, они уже не представляют своей жизни без них.

"Поэтому все разговоры про автаркию, про изоляцию страны – они очень искусственные, практически это невозможно. Любая автаркия обернется для нас полной экономической катастрофой", – подчеркнул Мордашов.

Он добавил, что при этом необходимо использовать экспортные пошлины, поскольку они защищают российскую экономику.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что правительство России в целом справилось с кризисом, который был вызван пандемией коронавируса. Он отметил, что по своим масштабам процессы, спровоцированные эпидситуацией, сопоставимы с Великой депрессией 1929–1932 годов.