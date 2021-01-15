Мордашов заявил о катастрофе для РФ в случае экономической изоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Остановка внешнеэкономической деятельности грозит фатальными последствиями для российской экономики, сообщил председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.
Он отметил, что экономика РФ сожмется в два раза в случае подобной изоляции, и подчеркнул, что страна сильно зависит от экспорта и импорта.
"Если завтра это все остановится, то национальная экономика сожмется раза в два. Мы просто физически встанем, просто потому, что почти половина бюджета зависит от поступлений нефтегазового экспорта", – заявил Мордашов на Гайдаровском форуме.
Он напомнил, что не менее 50% ВВП РФ связано с внешней торговлей. Таким образом, по словам Мордашова, Россия сильно интегрирована в мировую экономику. Он отметил, что полностью остановятся энергетика, металлургия, машиностроение, а также нефтегазовая и нефтехимическая отрасли в случае прекращения экспорта.
Глава "Северстали" также обратил внимание на интерес потребителей к импортным товарам. По его словам, они уже не представляют своей жизни без них.
"Поэтому все разговоры про автаркию, про изоляцию страны – они очень искусственные, практически это невозможно. Любая автаркия обернется для нас полной экономической катастрофой", – подчеркнул Мордашов.
Он добавил, что при этом необходимо использовать экспортные пошлины, поскольку они защищают российскую экономику.
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что правительство России в целом справилось с кризисом, который был вызван пандемией коронавируса. Он отметил, что по своим масштабам процессы, спровоцированные эпидситуацией, сопоставимы с Великой депрессией 1929–1932 годов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: