В Кремле оценили заявление об "очищающем эффекте" кризиса

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с доводом аналитиков Банка России об "очищающем эффекте" кризиса. Об этом сообщает "Газета.ру".
Ранее ЦБ опубликовал аналитическую записку, в которой эксперты указали на то, что из-за пандемии с рынка ушли проблемные компании, а профиль производительности оставшихся предприятий улучшился.
"Любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику, некая селекция предпринимателей происходит. Остаются жить наиболее рентабельные, гибкие в плане сокращения издержек. Это действительно так", – заявил представитель Кремля.
Песков также отметил, что в России принимались пакеты мер поддержки бизнеса – в том числе малых и средний предприятий. При этом пресс-секретарь президента РФ согласился, что в ряде случаев организации не смогли продолжить работу.
Ранее в декабре специалисты Всемирного банка оценили ситуацию с безработицей в России. Как заявил главный экономист организации по РФ Апурва Сангхи, уровень ее вырос до 6,3% в 2020 году, но положительные изменения ожидаются по мере восстановления экономики.
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