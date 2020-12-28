В Кремле оценили заявление об "очищающем эффекте" кризиса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с доводом аналитиков Банка России об "очищающем эффекте" кризиса. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее ЦБ опубликовал аналитическую записку, в которой эксперты указали на то, что из-за пандемии с рынка ушли проблемные компании, а профиль производительности оставшихся предприятий улучшился.

"Любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику, некая селекция предпринимателей происходит. Остаются жить наиболее рентабельные, гибкие в плане сокращения издержек. Это действительно так", – заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что в России принимались пакеты мер поддержки бизнеса – в том числе малых и средний предприятий. При этом пресс-секретарь президента РФ согласился, что в ряде случаев организации не смогли продолжить работу.

Ранее в декабре специалисты Всемирного банка оценили ситуацию с безработицей в России. Как заявил главный экономист организации по РФ Апурва Сангхи, уровень ее вырос до 6,3% в 2020 году, но положительные изменения ожидаются по мере восстановления экономики.

