Путин рассчитывает на улучшение ситуации с COVID-19 в ближайшие полгода

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Владимир Путин заявил, что рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в ближайшие полгода. Об этом глава государства сказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
"Я рассчитываю, что в течение ближайшего полугодия так или иначе ситуация будет меняться в лучшую сторону", – сказал президент.
По его словам, сейчас перед властями стоит задача продумать выход из кризиса, вызванного пандемией. Президент выразил надежду, что в 2021 году России удастся выйти на положительные показатели экономики.
"От того, насколько быстро мы будем справляться пандемией, и зависит выход из кризиса. Как быстро это закончится, как скоро перейдем к вакцинации и сможем ли убрать ограничения", – добавил Путин.
Ранее в ходе мероприятия глава государства выразил мнение, что российское правительство работало эффективно в пандемию, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты.
Путин рассказал, когда сделает прививку от коронавируса
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