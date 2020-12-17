Путин рассчитывает на улучшение ситуации с COVID-19 в ближайшие полгода

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин заявил, что рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в ближайшие полгода. Об этом глава государства сказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

"Я рассчитываю, что в течение ближайшего полугодия так или иначе ситуация будет меняться в лучшую сторону", – сказал президент.

По его словам, сейчас перед властями стоит задача продумать выход из кризиса, вызванного пандемией. Президент выразил надежду, что в 2021 году России удастся выйти на положительные показатели экономики.

"От того, насколько быстро мы будем справляться пандемией, и зависит выход из кризиса. Как быстро это закончится, как скоро перейдем к вакцинации и сможем ли убрать ограничения", – добавил Путин.

Ранее в ходе мероприятия глава государства выразил мнение, что российское правительство работало эффективно в пандемию, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты.