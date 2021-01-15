Кудрин заявил, что в России в целом справились с кризисом в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство России в целом справилось с кризисом, который был вызван пандемией коронавируса. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В целом, я считаю, правительство, скажем так, минимально необходимо справляется с тем, что требовалось во время такого кризиса", – сказал Кудрин на Гайдаровском форуме.

Он добавил, что во время кризиса 2009 года вызовов было гораздо меньше, чем в 2020 году. Кудрин отметил, что по своим масштабам процессы, спровоцированные пандемией коронавируса, сопоставимы или даже больше Великой депрессии 1929–1932 годов.

Глава Счетной палаты заявил, что снижение ВВП России оказалось меньше прогнозируемого. Большую роль в этом сыграло российское правительство. По словам Кудрина, в РФ исходили из традиционной модели борьбы с кризисом.

Он подчеркнул, что в 2021 году не будет легче. Кудрин сообщил, что процессы, которые сейчас происходят в Европе, потом перейдут к нам, и третья волна коронавируса не будет исключением.

"Вторую волну мы уже дождались. Идет третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй – как минимум, может быть и больше. Поэтому расслабиться не удастся и благоприятного режима не будет. То есть все думали, что у нас в IV квартале начнется рост, сейчас трудно сказать, но слава богу, что сейчас нет глубокого падения", – заявил глава Счетной палаты РФ.

Кудрин отметил, что уровень безработицы будет высоким. Он подчеркнул, что в 2020 году в России приняли беспрецедентные меры по поддержке безработицы. Также, по словам Кудрина, спад в экономике будет более значительным.

"Я говорил, что будет больше спад. Но правительство осенью, при большей заболеваемости, при больших последствиях по заболеваемости, изменило полностью свою стратегию. Мы ещё не знаем всех результатов, но в целом на осенний период она себя оправдала", – сказал Кудрин.

Ранее сообщалось, что в России за 2020 год выросло число обанкротившихся людей. Отмечалось, что в ушедшем году их количество выросло на 72,6% и составило 119 049 человек.