Российский миллиардер назвал лучший способ вложить миллион рублей

Фото: AP/Alexander Zemlianichenko
Миллиардер Леонид Федун дал совет, куда частный инвестор может вложить миллион рублей.
"Если у человека есть миллион рублей и он хочет его сохранить, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надежности", – сказал он в интервью телеканалу РБК.
Вице-президент "Лукойла" и владелец московского "Спартака" добавил, что если человек при этом хочет на нем что-то заработать, надо искать финансовые инструменты.
Федун также заметил, что можно "поиграть на курсах" валют, если "видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам", либо приобрести государственные облигации, "поскольку они не облагаются налогом".
"Если вы хотите использовать более радикальную стратегию, то надо выбрать акции какого-то известного русского эмитента и покупать их в тот момент, когда они сильно падают", – добавил он.
В качестве примера Федун привел ситуацию с бумагами "Лукойла" в 2020 году, когда акции нефтяной компании упали ниже 50 долларов на фоне локдаунов и обвала цен на нефть, а сейчас они стоят около 80 долларов.
"Если вы хотите что-то заработать и вкладываете собственные деньги, вы должны [быть готовы] рисковать и понимать, что можете потерять все. Иначе вы ничего не заработаете", – заключил миллиардер.
Федун входит в топ-20 богатейших россиян по версии Forbes, эксперты журнала оценивают его состояние в 10,8 миллиарда долларов.
Cовладелец корпорации "Технониколь", миллиардер Игорь Рыбаков ранее назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов.
Эксперт рассказал, что будет с рублем на валютном рынке
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