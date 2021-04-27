Российский миллиардер назвал лучший способ вложить миллион рублей

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Миллиардер Леонид Федун дал совет, куда частный инвестор может вложить миллион рублей.

"Если у человека есть миллион рублей и он хочет его сохранить, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надежности", – сказал он в интервью телеканалу РБК.

Вице-президент "Лукойла" и владелец московского "Спартака" добавил, что если человек при этом хочет на нем что-то заработать, надо искать финансовые инструменты.

Федун также заметил, что можно "поиграть на курсах" валют, если "видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам", либо приобрести государственные облигации, "поскольку они не облагаются налогом".

"Если вы хотите использовать более радикальную стратегию, то надо выбрать акции какого-то известного русского эмитента и покупать их в тот момент, когда они сильно падают", – добавил он.

В качестве примера Федун привел ситуацию с бумагами "Лукойла" в 2020 году, когда акции нефтяной компании упали ниже 50 долларов на фоне локдаунов и обвала цен на нефть, а сейчас они стоят около 80 долларов.

"Если вы хотите что-то заработать и вкладываете собственные деньги, вы должны [быть готовы] рисковать и понимать, что можете потерять все. Иначе вы ничего не заработаете", – заключил миллиардер.

Федун входит в топ-20 богатейших россиян по версии Forbes, эксперты журнала оценивают его состояние в 10,8 миллиарда долларов.

Cовладелец корпорации "Технониколь", миллиардер Игорь Рыбаков ранее назвал ипотеку "глупостью" и призвал россиян отказаться от кредитов.