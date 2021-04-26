Экономисты оценили вероятность доллара за 60 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Экономисты оценили вероятность укрепления рубля до показателя в 60 рублей за доллар, сообщает "Вечерняя Москва".
Так, ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов указал, что курс российской валюты зависит от многих факторов, и пока рано говорить о формировании устойчивой тенденции к его росту.
"Думаю, где-то в пределах полугода – это ближайшая перспектива – нам не стоит ожидать 60 рублей за доллар", – подчеркнул эксперт.
В свою очередь, директор Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Андрей Марголин заметил, что цена на нефть будет меняться "достаточно благоприятно" для России, и это будет способствовать укреплению рубля.
При этом специалист добавил, что многое будет зависеть от того, будет ли новая волна коронавирусной инфекции.
Марголин заключил, что на данный момент не видит особых рисков снижения курса, поэтому "при соблюдении определенных условий" рубль укрепится до 65-67 за доллар.
Основатель инвестиционного клуба Frendex Group Руслан Пичугин рассказал, каким будет курс валют в начале мая, а также назвал главные факторы, которые давят на рубль.
Эксперт рассказал, что будет с рублем на валютном рынке
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