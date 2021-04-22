Часть улиц Москвы перекроют из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:38

Forbes рассказал о новичках рейтинга самых богатых россиян

общество

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Список самых богатых жителей России, по версии журнала Forbes, пополнили 13 российских предпринимателей. Уточняется, что общее состояние новичков рейтинга составляет 29,6 миллиарда долларов.

Так, самым богатым россиянином, впервые попавшим в рейтинг, стал бывший директор Yota Денис Свердлов, которому принадлежат 76% акций компании по производству электромобилей Arrival. Его состояние оценивается в 10,6 миллиарда долларов, кроме того, он занимает 17 строчку общего рейтинга богатейших жителей.

Помимо этого, в рейтинг впервые вошли совладельцы компании Fix Price, которая недавно провела IPO, Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. Состояние каждого оценили в 3,4 миллиарда долларов, они занимают 48 и 49 строчки рейтинга.

Остальные новички расположились ниже 150 места в списке.

Ранее сообщалось, что четвертый год подряд богатейшим человеком планеты остается основатель компании Amazon Джефф Безос.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать