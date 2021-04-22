Forbes рассказал о новичках рейтинга самых богатых россиян

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Список самых богатых жителей России, по версии журнала Forbes, пополнили 13 российских предпринимателей. Уточняется, что общее состояние новичков рейтинга составляет 29,6 миллиарда долларов.

Так, самым богатым россиянином, впервые попавшим в рейтинг, стал бывший директор Yota Денис Свердлов, которому принадлежат 76% акций компании по производству электромобилей Arrival. Его состояние оценивается в 10,6 миллиарда долларов, кроме того, он занимает 17 строчку общего рейтинга богатейших жителей.

Помимо этого, в рейтинг впервые вошли совладельцы компании Fix Price, которая недавно провела IPO, Сергей Ломакин и Артем Хачатрян. Состояние каждого оценили в 3,4 миллиарда долларов, они занимают 48 и 49 строчки рейтинга.

Остальные новички расположились ниже 150 места в списке.

Ранее сообщалось, что четвертый год подряд богатейшим человеком планеты остается основатель компании Amazon Джефф Безос.