В рейтинг 500 богатейших людей мира вошли 24 россиянина

Фото: Алексей Мордашов. Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В рейтинг 500 богатейших людей в мире вошли 24 россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index.
Аналитики оценивали, на сколько увеличилось состояние тех или иных миллиардеров. Лидерами списка среди граждан РФ стали Алексей Мордашов, Леонид Михельсон и Владимир Лисин.
Так, состояние Мордашова выросло с начала 2021 года на 6,14 миллиарда долларов и достигло отметки 29,2 миллиарда. Михельсон заработал 5,82 миллиарда, увеличив общий капитал до 30,6 миллиарда долларов.
Что касается Лисина, то рост его состояния оценивается в 5,48 миллиарда долларов. Таким образом, оно составляет 29,3 миллиарда долларов.
В начале июля журнал Forbes составил рейтинг ста самых богатых госслужащих и депутатов России.
Первое место аналитики отвели депутату Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову, чей доход в 2020 году составил более 8,6 миллиарда рублей.
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