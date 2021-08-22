Режиссер Терри Гиллиам поблагодарил Россию вместо Украины на кинофестивале в Одессе

12:58
Фото: телеграм-канал Mash
Британский режиссер Терри Гиллиам, известный по участию в комик-группе "Монти Пайтон" и фильму "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", поблагодарил Россию вместо Украины за награду на Одесском международном кинофестивале (ОМКФ). Об этом сообщает газета "Известия".
В ходе вручения почетного приза за вклад в кинематограф Гиллиам со сцены высказал слова признательности организаторам фестиваля, а также внезапно поблагодарил Россию.
"Спасибо, Россия, спасибо, Одесса", – заявил режиссер.
Возмущенная реакция публики не заставила долго ждать, организаторы указали Гиллиаму на допущенную ошибку. После этого британец вернулся на сцену и принес извинения, отметив, что "потерял связь с реальностью" из-за особой атмосферы мероприятия.
Ранее на карте, размещенной на сайте Олимпиады в Токио, Крым обозначили в составе России, отделив его границей от Украины. Однако позже это исправили. В МОК инцидент назвали "досадной ошибкой провайдера".
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