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Культура

20:03

В Италии открылся Венецианский кинофестиваль

культура

Фото: ТАСС/AP Photo/Domenico Stinellis

В Италии стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль. Конкурсную программу открыла картина "Параллельные матери" Педро Альмодовара с Пенелопой Крус в одной из главных ролей.

В рамках основного конкурса запланирован показ 21 ленты, в том числе и одной российской, сообщает РИА Новости. Наташа Меркулова и Алексей Чупов представят фильм "Капитан Волконогов бежал". Режиссеры уже участвовали в Мостре в 2018 году, тогда они привезли на фестиваль картину "Человек, который удивил всех".

В числе других фильмов, заявленных в программе, "Дюна" Дени Вильнева, снятая по мотивам фантастического романа Фрэнка Герберта, "Последняя дуэль" Ридли Скотта с Мэттом Деймоном и Адамом Драйвером в главных ролях, а также "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт и "Сила собаки" с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данст.

В этом году жюри фестиваля возглавил Пон Чжун Хо, снявший "Паразитов". Мостра продлится до 11 сентября.

Ранее фильм "Нуучча" российского режиссера Владимира Мункуева получил Гран-при на международном кинофестивале в городе Карловы Вары на западе Чехии. Картина удостоилась награды в одной из наиболее престижных конкурсных секций "На восток от Запада".

"The City": 78-й Венецианский кинофестиваль

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