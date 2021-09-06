Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил российский кинопрокат

Фото: кадр из фильма "Шан-Чи и легенда десяти колец"; режиссер – Дестин Дэниел Креттон; производство – Marvel Studios

Американский супергеройский фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав за выходные 240 миллионов рублей. Об этом сообщает News.ru.

Картина основана на комиксах Marvel. В ней речь идет о мастере боевых искусств Шан-Чи, который пытается разобраться с ошибками прошлого и в итоге оказывается втянут в интриги организации "Десять колец".

На втором месте по кассовым сборам идет лента "После. Глава 3": за минувшие выходные она собрала 118,2 миллиона рублей. Третью строчку рейтинга занимает мультфильм "Босс-молокосос 2" с результатом 88,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что картина "Рука бога" итальянского режиссера Паоло Соррентино лидирует в рейтинге критиков 78-го Венецианского кинофестиваля, который стартовал 1 сентября.

Профессионалы оценили проект режиссера в 3,8 балла. На втором месте с результатом в 3,5 балла оказались две картины: "Параллельные матери" Педро Альмодовара и "Холодный расчет" Пола Шредера. А на третьем – "Власть пса" Джейн Кэмпиона.

