На портале "Узнай Москву" появился кроссворд, посвященный Достоевскому

Фото: В. Перов. Портрет Ф. М. Достоевского. 1872 год

На портале "Узнай Москву" появился кроссворд, посвященный 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. Он состоит из 10 вопросов о творчестве и биографии, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"К юбилею великого классика команда портала "Узнай Москву" предлагает разгадать кроссворд, объединивший вопросы по страницам произведений писателя и его жизненному пути. Разгадывать можно всей семьей", – говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Игра включает 10 вопросов, некоторые из них посвящены известным произведениям писателя. Так, у горожан спрашивают фамилию братьев – героев последнего романа автора или предлагают ответить на вопрос, в каком городе происходит действие романа "Преступление и наказание".

Помимо кроссворда, к 200-летию классика на портале "Узнай Москву" запустили маршрут с аудиогидом "Достоевский в Москве: детство на Божедомке". Пользователи смогут узнать, где родился и жил писатель, о его семье и о детских годах, проведенных в столице. На портале есть также онлайн-экскурсия по Музею-квартире писателя.

Ранее сообщалось, что в период с 14 по 19 ноября сеть кинотеатров "Москино" покажет экранизации произведений Федора Достоевского. Зрители смогут увидеть "Дауна Хауса", "Идиота", "Братьев Карамазовых", "Униженных и оскорбленных", "Преступление и наказание" и "Двойника".

