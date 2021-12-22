Поезда на Казанском направлении МЖД задерживаются из-за остановки состава

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На Казанском направлении МЖД задерживаются пригородные поезда. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

"На Казанском направлении затруднено движение на перегоне Казанский вокзал – Перово. Причина – перед Казанским вокзалом ранее по техническим причинам остановился состав, он уже убран вспомогательным локомотивом", – говорится в публикации компании в Twitter.

По данным сервиса Tutu, электрички задерживаются в обе стороны. Пассажирам, следующим из области в Москву, рекомендуют пересаживаться на метро в районе Выхино.

Ранее поезда задерживались на участке Орехово-Зуево – Павловский Посад Горьковского направления МЖД. Причиной стало отсутствие напряжения в контактной сети из-за погодных условий. На место была направлена бригада энергетиков.

