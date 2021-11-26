Тверской вагоностроительный завод поставит 95 поездов для МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Тверской вагоностроительный завод (ОАО "ТВЗ") выиграл конкурс на закупку и обслуживание 95 электропоездов для будущих третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщает ТАСС.
В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что на торгах были представлены два лота.
"По первому лоту на закупку 25 двухдверных поездов была только одна заявка – от ОАО "ТВЗ", – она полностью соответствовала всем требованиям документации и победила по принципу единственного участника", – рассказали в компании-перевозчике.
Второй лот подразумевал поставку 70 двухдверных поездов. Заявки на участие в торгах подали как ОАО "ТВЗ", так и ООО "Торговый дом "Синара – транспортные машины". Первый конкурсант был выбран по наилучшему предложению цены и опыту.
Контракт на поставку первых 25 поездов с двухдверными вагонами подразумевает, что составы будут переданы заказчику в период с мая по декабрь 2022 года.
Общая стоимость двух договоров составляет 395,2 миллиарда рублей.
Ранее в департаменте транспорта Москвы рассказали о планах по запуску реверсивного движения поездов на участке первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) от станции Белорусская до станции Савеловская. Это будет реализовано до конца года.
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