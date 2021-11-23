Собянин заявил о росте пассажиропотока на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы стали в разы чаще пользоваться Московскими центральными диаметрами. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что станции и подвижный состав МЦД стали похожими на станции метро, а некоторые из них стали еще современнее.

"Возможность пересадки с железной дороги на метрополитен, наземный общественный транспорт. Единая проездная карта: раньше надо было заплатить, зайдя в электричку, потом в метро, потом в автобус и так далее", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр рассказал, что единая система оплаты позволяет сэкономить существенные деньги.

Ранее Собянин заявил, что МЦД, ставшие доступными для пассажиров два года назад, существенно улучшили столичный общественный транспорт и вывели его на новый уровень.

Мэр отметил, что проект предполагает запуск еще трех диаметров, наиболее сложных с технической точки зрения.

