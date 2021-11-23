Собянин заявил о росте пассажиропотока на МЦД

23 ноября, 21:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жители столицы стали в разы чаще пользоваться Московскими центральными диаметрами. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что станции и подвижный состав МЦД стали похожими на станции метро, а некоторые из них стали еще современнее.
"Возможность пересадки с железной дороги на метрополитен, наземный общественный транспорт. Единая проездная карта: раньше надо было заплатить, зайдя в электричку, потом в метро, потом в автобус и так далее", – отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Мэр рассказал, что единая система оплаты позволяет сэкономить существенные деньги.
Ранее Собянин заявил, что МЦД, ставшие доступными для пассажиров два года назад, существенно улучшили столичный общественный транспорт и вывели его на новый уровень.
Мэр отметил, что проект предполагает запуск еще трех диаметров, наиболее сложных с технической точки зрения.
"Жизнь в большом городе": московские электрички
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: