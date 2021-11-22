В МЦД составили портрет типичного пассажира диаметров

Фото: пресс-служба МЦД

Более половины (53%) пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) совершают поездки в пределах столицы, остальные направляются в область, рассказал Москве 24 начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов.

"Это огромный показатель, ведь еще два года назад, до запуска МЦД, для поездок по Москве горожане выбирали чаще метро, иногда – наземный транспорт, а совсем редко – электричку. Проанализировали и длительность поездок по диаметрам, коротких поездок внутри Москвы стало больше на 86% относительно периода до запуска МЦД", – прокомментировал Акимов результаты опроса инновационного центра "Безопасный транспорт".

По его словам, пассажирами диаметров практически поровну являются женщины и мужчины (45 и 55%). Более половины опрошенных (56%) с помощью МЦД добираются на работу или учебу, в среднем количество поездок в неделю составляет от 3 до 7.

"Еще один важный фактор, создающий портрет нашего типичного пассажира, – это возраст. Видим, что пассажиры МЦД "помолодели" со дня запуска, среди опрошенных пассажиров МЦД большинство (28%) – молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, еще 22% – пассажиры до 39 лет", – добавил Акимов.

Он считает, что это связано с адаптацией молодого поколения к новым видам транспорта, который в свою очередь должен соответствовать современным мировым транспортным тенденциям.

Ранее сообщалось, что количество коротких поездок на Московских центральных диаметрах внутри города с момента их запуска выросло на 86%, москвичи все чаще используют МЦД в качестве альтернативы другим видам транспорта. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, более 93 млн бесплатных пересадок на метро совершили пассажиры за время работы МЦД.

