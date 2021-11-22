В МЦД составили портрет типичного пассажира диаметров

Фото: пресс-служба МЦД
Более половины (53%) пассажиров Московских центральных диаметров (МЦД) совершают поездки в пределах столицы, остальные направляются в область, рассказал Москве 24 начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов.
"Это огромный показатель, ведь еще два года назад, до запуска МЦД, для поездок по Москве горожане выбирали чаще метро, иногда – наземный транспорт, а совсем редко – электричку. Проанализировали и длительность поездок по диаметрам, коротких поездок внутри Москвы стало больше на 86% относительно периода до запуска МЦД", – прокомментировал Акимов результаты опроса инновационного центра "Безопасный транспорт".
По его словам, пассажирами диаметров практически поровну являются женщины и мужчины (45 и 55%). Более половины опрошенных (56%) с помощью МЦД добираются на работу или учебу, в среднем количество поездок в неделю составляет от 3 до 7.
"Еще один важный фактор, создающий портрет нашего типичного пассажира, – это возраст. Видим, что пассажиры МЦД "помолодели" со дня запуска, среди опрошенных пассажиров МЦД большинство (28%) – молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, еще 22% – пассажиры до 39 лет", – добавил Акимов.
Он считает, что это связано с адаптацией молодого поколения к новым видам транспорта, который в свою очередь должен соответствовать современным мировым транспортным тенденциям.
Ранее сообщалось, что количество коротких поездок на Московских центральных диаметрах внутри города с момента их запуска выросло на 86%, москвичи все чаще используют МЦД в качестве альтернативы другим видам транспорта. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, более 93 млн бесплатных пересадок на метро совершили пассажиры за время работы МЦД.
21 ноября исполнилось два года со дня запуска первой линии МЦД
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