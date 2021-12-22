Электрички в сторону Москвы задерживаются на Горьковском направлении МЖД

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На участке Орехово-Зуево – Павловский Посад задерживаются пригородные поезда в сторону Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Причиной инцидента стало отсутствие напряжения в контактной сети из-за погодных условий. На место направлена бригада энергетиков.

"Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для восстановления движения в штатном режиме", – говорится в сообщении.

В понедельник, 20 декабря, на МЖД опаздывали 20 электричек, следующих в Москву и область. Все произошло из-за того, что неизвестные похитили регулятор стрелочного перевода на станции Дрезна. Пока специалисты устанавливали новый регулятор, движение регулировали вручную.