Электрички задерживаются на Казанском, Ярославском и Савеловском направлениях МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Некоторые электрички задерживаются на Казанском, Ярославском и Савеловском направлениях Московской железной дороги (МЖД), сообщили в пресс-службе магистрали.

До 45 минут задерживаются поезда на Казанском направлении и до 20 минут – на Савеловском направлении по техническим причинам. На станции Москва-Пассажирская-Ярославская работают правоохранительные органы, поезда следуют с отклонением графика до 20 минут.

Сотрудники МЖД принимают все необходимые меры для ввода движения электричек в график.

Ранее из-за остановки одного из поездов было приостановлено движение на участке МЦД-1 между станциями Белорусская и Савеловская. До этого один из составов остановился на участке по техническим причинам.

