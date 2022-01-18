Поезда задерживаются на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Поезда задерживаются на центральном участке Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Киевской" до "Курской" из-за пассажира на путях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Источник "Интерфакса" уточнил, что женщина выжила. Чтобы поднять ее на платформу, специалисты сняли напряжение с контактного рельса.

Аналогичный инцидент произошел 16 января. Интервалы движения поездов были увеличены на Арбатско-Покровской линии из-за человека на путях. По информации очевидца, состав шел от станции Мякинино и уже начал выезжать на станцию Строгино, когда случилось резкое торможение. Оказавшийся на путях человек остался жив.