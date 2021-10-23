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Происшествия

19:17

Человек упал на рельсы на станции "Павелецкая"

происшествия метро транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На станции "Павелецкая" столичного метро человек упал на рельсы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

"Мужчина упал на рельсы и был спасен. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что движение поездов на Замоскворецкой линии было затруднено. Об увеличении интервалов пассажиров информировали по громкой связи.

Официальных комментариев от столичного метрополитена пока не поступало.

Ранее женщина упала на рельсы на станции метро "Тульская". Сообщалось, что в момент ЧП у пассажирки закружилась голова. Оперативную помощь ей оказали сотрудники МВД, которые передали ее медицинским сотрудникам.

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