Женщина упала на пути на станции метро "Тульская"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина упала на рельсы на станции метро "Тульская" в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы городского главка МВД.

По предварительным данным, женщина упала на пути после того, как у нее закружилась голова.

"Ей (упавшей женщине. – Прим. ред.) помогли подняться обратно на платформу и передали медикам для осмотра", – сообщили в МВД.

Информации о состоянии пострадавшей пока нет. Источник в экстренных службах отметил, что случившееся серьезно не изменило график движения поездов.

Ранее женщина погибла под колесами поезда на станции "Шипиловская" Люблинско-Дмитровской линии метро. По факту происшествия в МВД начали проверку

До этого сообщалось, что интервалы движения поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метро были увеличены. Причиной ограничений стал человек, упавший на пути.